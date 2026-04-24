4月21日、高市政権は発足から半年を迎えました。当初予算の攻防やイラン情勢など大きな動きがあったこの半年。23日は政治ジャーナリストの青山氏に高市政権の今と今後の注目ポイントをうかがいます。（高市総裁）「働いて、働いて、働いて、働いて、働いてまいります」2025年10月、女性初の首相となった高市首相。「私が総理でいいのか決めてもらう」と打って出た衆院選では歴史的圧勝。選挙公約では「2年間に限り飲食料品の