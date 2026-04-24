千葉県市原市の交差点で交通事故に対応していた男性警察官2人が軽トラックにはねられ、1人が意識不明の重体、1人は重傷です。【映像】事故を起こした車きのう、市原市南国分寺台の交差点で交通事故の対応のため横断歩道にいた男性警察官2人が走行してきた軽トラックにはねられました。2人は病院に搬送されましたが1人が意識不明の重体、1人は重傷です。この事故で、トラックを運転していた自称・建設業の齋藤久也容疑者（6