2月の衆議院選挙で初当選した60人を超える自民党の新人議員がグループを立ち上げ、高市総理大臣も激励に訪れました。【映像】激励に訪れた高市総理大臣自民党（当選1回）西條昌良衆議院議員「（高市総理からは）もうとにかく皆さんしっかり頑張って、これからも党のために、日本の国のために頑張って頂きたいと」自民党の新人議員の会合には高市総理も15分ほど参加しました。新人議員たちが結成したグループの名前は、高市