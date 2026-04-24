アメリカのトランプ大統領は、エネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡で、機雷を敷設する船を撃沈するよう海軍に命じました。【映像】機雷を敷設する船への攻撃の様子トランプ大統領は23日、自身のSNSに、「ホルムズ海峡で機雷を敷設する船舶はたとえ小型船であっても撃沈するようアメリカ海軍に命じた」と投稿しました。また、アメリカ軍がホルムズ海峡で機雷の除去を継続中だとしたうえで、活動の規模を3倍に拡大するよう