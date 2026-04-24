アメリカのトランプ大統領は23日、イスラエルとレバノンの停戦が3週間延長されると発表しました。トランプ大統領：これは重要な始まりだ。イランと並行してこの問題を解決していくことは素晴らしいことだ。トランプ大統領はホワイトハウスでイスラエルとレバノンの高官とともに協議を行いました。イスラエルとレバノンは日本時間27日に10日間の停戦期限を迎えますが、期限を前に、3週間の延長で合意しました。トランプ大統領は近く