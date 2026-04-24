職場の近さといった利便性に加え、高齢の両親を支える役割を担いながら、住み慣れた実家を生活の拠点に選ぶケースもあります。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、茨城県筑西市在住・35歳男性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロフ