【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：49,310.32 ▼179.71（4/23）NASDAQ：24,438.50 ▼219.06（4/23） 1.概況 米国市場は主要3指数揃って反落となりました。ホルムズ海峡の封鎖が長期化することが懸念され、エネルギー供給の悪化が意識されました。ダウ平均は205ドル安の49,284ドルで取引を開始し、小幅な上昇が継続し日本時間23時57分に32ドル高の49,522ドルでこの日の高値をつけました。