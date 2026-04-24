SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が24日までに自身のインスタグラムを更新。“今季流行”のドット・ミニワンピ姿を披露した。「今季流行りのドットワンピ展示会でも発売されますMISTREASSでは大人っぽく綺麗目に着れるAラインシルエットで作りました生地の通気性も良くて夏にぴったり」などとつづり、ドット柄のミニワンピ姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「女神」「お人形みたいで可