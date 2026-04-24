広島への原爆投下をモチーフにしたとみられる横断幕＝21日、テヘラン（共同）【テヘラン共同】米国との軍事的緊張が続くイランの首都テヘランで、反米プロパガンダの掲示物が次々と設置されている。広島や長崎への原爆投下に関するポスターも登場。過去の戦争で米国に数々の「非道行為」があったと訴え、国民の結束を促したい指導部の思惑が透けて見える。1979年の米大使館人質事件の舞台で、現在に続く米イランの対立の原点と