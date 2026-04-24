お弁当のおかずに迷ったら、おにぎりやのり巻きが頼りに。具しだいでアレンジも広がって、満足感のある一品になります。今回は、「オレペエディター」たちのリアルなおにぎり＆のり巻き弁当をご紹介。断面のきれいさも楽しく、ふたを開けた瞬間に気分が上がること間違いなし。自分用にも子ども用にも、行楽にも。まねしたくなるアイディアが詰まっています！具だくさん！ おにぎり＆のり巻き弁当4選サッと食べたい日にはおにぎらず