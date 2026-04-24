ランニング後が大事！筋肉の回復を早めてケガのリスクを下げる「アイシング」のやり方 筋肉の回復を早めてケガのリスクを下げる ランニング後は、静的ストレッチだけでなくアイシングも行ないましょう。運動によって体に負荷をかけると、筋肉の細胞は損傷します。損傷した細胞は少しずつ修復されていき、この過程で細胞は以前よりも強化されます。これを「超回復」と呼びます。 ところが、運動後に何もケアをしないと、修復