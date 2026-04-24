ヤコブが夢にみたハシゴ 神と格闘をしたイスラエルの祖 アブラハムの子イサクにはヤコブとエサウという双子がいました。先に生まれたエサウは長子として扱われ、イサクも巧みな狩人に成長した彼を愛していました。 しかし、弟のヤコブは料理と引き換えにエサウから長子としての権利を得たうえ、エサウに変装するという母の計略に従って、父イサクからの＊祝福も奪ってしまいました。 怒ったエサウはヤコブを殺そうとしたの