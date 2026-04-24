東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値186.59高値186.97安値186.44 187.42ハイブレイク 187.20抵抗2 186.89抵抗1 186.67ピボット 186.36支持1 186.14支持2 185.83ローブレイク ポンド円 終値215.07高値215.74安値214.95 216.35ハイブレイク 216.04抵抗2 215.56抵抗1 215.25ピボット 214.77支持1 214.46支持2 213.98ロ&#1254