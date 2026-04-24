東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.60高値9.69安値9.58 9.78ハイブレイク 9.73抵抗2 9.67抵抗1 9.62ピボット 9.56支持1 9.51支持2 9.45ローブレイク シンガポールドル円 終値124.94高値125.15安値124.91 125.33ハイブレイク 125.24抵抗2 125.09抵抗1 125.00ピボット 124.85支持1 124.76支持2 124.61ローブレイ