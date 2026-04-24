東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7128高値0.7167安値0.7111 0.7216ハイブレイク 0.7191抵抗2 0.7160抵抗1 0.7135ピボット 0.7104支持1 0.7079支持2 0.7048ローブレイク キーウィドル 終値0.5854高値0.5912安値0.5840 0.5969ハイブレイク 0.5941抵抗2 0.5897抵抗1 0.5869ピボット 0.5825支持1 0.5797