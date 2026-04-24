【WWE】SMACK DOWN（4月17日・日本時間18日／ネバダ・ラスベガス）【映像】マスコットに顔面キック→首が“360度ぐるり”模範的ベビーフェイスとして長年支持を集めてきたレスラーが、大一番を前になりふり構わぬヒールターン。怒りを着ぐるみマスコットにぶつけ顔面にキック、首が360度ぐるりと回転する衝撃の瞬間にファンから「グロ映像ｗ」「首があああ」と悲鳴混じりの声が飛び交った。WW