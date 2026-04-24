総務省が２４日発表した３月の全国消費者物価指数（２０２０年＝１００）で、値動きの大きい生鮮食品を除く総合は１１２・１と、前年同月より１・８％上昇し、２月（１・６％上昇）より上げ幅を拡大した。前月よりも上げ幅が拡大するのは５か月ぶり。同時に発表した２５年度平均の全国消費者物価指数は、総合で１１１・７で、前年度比で２・７％上昇した。