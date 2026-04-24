◇ナ・リーグドジャース3―0ジャイアンツ（2026年4月23日サンフランシスコ）ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地サンフランシスコでのジャイアンツ戦に勝利を収め、連敗を2でストップ。先発のタイラー・グラスノー投手（32）が8回1安打無失点と好投し、打線も数少ないチャンスをモノにして勝ち切った。デーブ・ロバーツ監督（53）は3勝目挙げた先発右腕を最大限に評価した。相手打線を力でねじ伏せた。初回は1死から