◆アリゾナ・ダイヤモンドバックス1ー4シカゴ・ホワイトソックス23日（日本時間24日午前4時40分試合開始、チェイスフィールド）メジャーリーグ（MLB）、ホワイトソックスは23日（日本時間24日）、敵地でダイヤモンドバックスと対戦し、村上宗隆選手（26）が「2番・一塁」で先発出場。3回にライト前ヒットを放ったがホームランは出ず、日本選手初の6試合連続本塁打はならなかった。村上は5打数1安打3三振の成績。試合は9回表に1番