今回は、上司の言葉にモヤモヤが止まらなかったエピソードを紹介します。子どもの体調不良なら仕方ないけど…「同じ部署にママ社員がいますが、たびたび急に早退したり、欠勤したりするんです。『子どもの体調が悪くって』と言われると、仕方ないしと思うし何も言えません。ただ上司も上司で、『〇さん（ママ社員）がいない代わりに、あなたがなんとかしてね？』と言ってきて、仕事が増えて残業ばかりなのがモヤモヤします。『独身