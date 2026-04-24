・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０４５７．０１（－１９．４５） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４１５５．４５（－３９．４５） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８２２７．３２（＋７０．８９） ・ロシア・ＲＴＳ １１６７．６３（＋５．７８） 出所：MINKABU PRESS