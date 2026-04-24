・ＮＹダウ４９３１０．３２（－１７９．７１） 高値４９５２２．９４ 安値４８８６１．３１ ・Ｓ＆Ｐ５００７１０８．４０（－２９．５０） ・ナスダック総合指数２４４３８．５０（－２１９．０７） 出所：MINKABU PRESS