・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝９５．８５ドル（＋２．８９ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４７２４．０ドル（－２９．０ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝７５４６．５セント（－２４２．８セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝６１０．７５セント（＋１１．５０セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４５５．