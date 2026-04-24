タレントの藤本美貴（41）が24日までに自身のインスタグラムを更新。食卓の様子を公開した。「旦那さんが作ってくれた親子丼とお味噌汁」と書きだした藤本。夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が作った食事を披露した。「子供達も大好きな親子丼」と紹介。「最高にありがてぇ」と感謝もつづった。ファンからは「ご飯用意してくれる旦那さん素敵です」「最高の旦那さんですな！」「美味しそう」「味染みてて美味しそう