【ナイロビ共同】昨年10月のタンザニア大統領選の際に起きた抗議デモで、政府の調査委員会は23日、少なくとも「518人が死亡した」と発表した。欧米メディアによると、治安部隊の発砲などで死者が出たが、調査委は関与した責任者の特定を避けた。数千人が死亡したと訴える野党は「政府による真実の隠蔽だ」と批判している。調査委はデモ側が暴力行為をするよう何者かに扇動されていたと説明した。サミア大統領は「国を統治不能