「何となく察してくださったのか……」元日向坂46でタレントの松田好花が、元TOKIOの松岡昌宏に感激した出来事を打ち明けた――。松田好花○松岡昌宏の主演舞台『はがきの王様』で共演松岡主演の舞台『はがきの王様』に出演する松田。21日深夜のニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)で、「今は稽古をずっとやってる」と明かし、「舞台自体が、本当に7年ぶりとかなんですよ。デビューした