2026年4月から導入された「子ども・子育て支援金制度(独身税)」。世間ではその是非を問う声が相次いでいるが、実際に自身の給与からいくら差し引かれるのか、正確に把握できている人はどれくらいいるのだろうか。今回はマイナビニュース会員の未婚男女302名を対象に、具体的な負担額への認識を調査した。制度への理解や不満の背景にある「見えにくさ」の実態に迫る。独身税の具体的な負担額への認識調査○「いくら払うか知らない」