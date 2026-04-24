6月5日公開の映画『モータルコンバット／ネクストラウンド』より、シリーズ屈指の人気キャラクター、ジョニー・ケイジ（カール・アーバン）がついにその姿を現し、スコーピオン（真田広之）、ライデン（浅野忠信）らの勇姿も収めた本予告、場面写真が解禁された。【動画】一番ナメてた男が世界を救う？『モータルコンバット／ネクストラウンド』本予告人気格闘ゲームを実写映画化した『モータルコンバット』シリーズの最新作。