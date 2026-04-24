あす4月25日13時50分からの生放送トーク番組『土スタ』（NHK総合）は、4月28日スタートのドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』を特集。主演の中島健人をゲストに迎える。【写真】中島健人、“セクシーケンティー”から“フェロモンケンティー”へ！超絶イケメン店長役に「これは僕だな」『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』は、北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長とワイルドな謎の男が