◆米大リーグメッツ―ツインズ（２３日、米ニューヨーク＝シティフィールド）メッツが２３日（日本時間２４日）、Ｆ・リンドア内野手が（３２）が左ふくらはぎの張りのため負傷者リスト（ＩＬ）入りしたと発表した。リンドアは前夜の試合で本塁にスライディングした際に痛めた。リンドアは４年連続１５０試合以上出場した鉄人と言われていた選手。昨年も３０本塁打３０盗塁をマークしてチームの切り込み隊長として牽引してい