日本自動車2位のホンダが韓国自動車市場から撤退する。2003年に韓国国内で自動車事業を開始してから23年ぶりだ。ホンダコリアは23日午後、記者会見を開き、「中長期的な競争力の維持・強化のため、経営資源を重点領域に集中することにした」とし、「2026年末に韓国市場での自動車販売事業を終了する」と発表した。ホンダコリアの李知泓（イ・ジホン）代表取締役は「お客様が不安を感じないよう誠実に対応していく」と述べた。ホン