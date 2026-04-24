4カ国をまたぐ超長距離パイプライン、北極の原油採掘、原子力発電の拡大…。米国・イスラエルとイランの戦争でホルムズ海峡が封鎖されると、エネルギー確保のための各種議論が噴出している。戦争が終わっても、以前のようにホルムズに依存することはもはや難しいという判断からだ。しかし、実現までの道のりは遠く、限界も目に見えているという評価だ。ニューヨーク・タイムズ（NYT）は21日、「ホルムズが解放されるかどうかに関わ