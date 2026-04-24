かつて同居していた同期芸人が放った180万回再生超えの「バズ動画」に対し、ある人気芸人が「芸でもなんでもない」と激しい憤りと屈辱を露わにする一幕があった。 23日放送の『見取り図じゃん』では、芸人が自らの卑屈な経験を語り、観客に同情された分だけ賞金が獲得できる新企画「笑わせたらダメ！卑屈自慢GP」が展開された。この中で、かつて吉本興業の養成所時代から同居していたという相席スタート・山添寛と