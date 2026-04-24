【ロンドン共同】英国在住者の健康や生活習慣に関する情報を蓄積している「UKバイオバンク」は23日、研究機関に提供したデータが漏えいし、電子商取引（EC）大手アリババのウェブサイトで売りに出されていたと発表した。購入される前に販売が中止されたという。英メディアによると、50万人分のデータが漏えいしたとみられる。UKバイオバンクや英メディアによると、中国の研究機関3カ所に提供した個人の生活習慣や生体試料の測