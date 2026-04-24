【ニューヨーク共同】米スポーツ用品大手ナイキは23日、業務効率化の一環としてグローバル・オペレーション部門で約1400人を削減すると発表した。削減対象は主に北米と欧州で、テクノロジー関連の職務が中心となる。全従業員の2％弱に相当する。販売低迷が長期化する中、サプライチェーン（供給網）の統合や組織の簡素化を進める。テクノロジー機能は米西部オレゴン州の本社とインドの拠点に集約するほか、不振が続くブランド