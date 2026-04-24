今、SNSで「アラサーリリース」という言葉が波紋を広げている。女性が結婚を意識しやすい30歳前後のタイミングで別れを告げられる現象を指す言葉だが、実話をもとにした漫画がトレンド入りするなど、当事者世代を中心に強い関心が寄せられている。「ABEMA Prime」では、実際にこの状況を経験した女性と、将来的にパートナーを「リリース」しようと考えている男性を招き、恋愛や結婚における「年齢の価値」について議論を交わした