１億年前のタコは最大１９メートルまで巨大化する史上最大の無脊椎動物だった可能性があると、北海道大などの研究チームが発表した。タコのくちばしを構成する大きな顎の化石を発見し、獲物の硬い殻をかみ砕いた痕跡を確認した。チームは「海では天敵がいない『頂点捕食者』だった」としている。論文が２４日、科学誌サイエンスに掲載される。骨がないタコは化石が残りにくく、硬い顎も数センチと小さいため、昔の姿を再現する