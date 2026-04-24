僕が旅に出る理由を数えたことはないけれど、少なくとも地元の喫茶店に足を運ぶことは、充分その理由のひとつだ。店主自慢のコーヒーを飲み、本を読んだり会話をしたり（聞いたり）そしてまたふらりと街に出る。旅の軸には喫茶店、まさに是なり。さあ旅に出よう。盛岡で伝説的な店の現在は？しがないライター稼業です。でも、旅が多いから幸せ。全国各地へ取材に出かけ、その合間を縫ってはさらにぶらり、旅している。旅先では何を