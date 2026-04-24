東京・町田市の南町田グランベリーパーク内にある「スヌーピーミュージアム」では、2026年4月25日(土)から7月3日(金)まで、季節限定イベント「ハッピー・フラワー」を開催。ゴールデンウィーク(以下GW)のおでかけから母の日、父の日と約2カ月間、ハッピーな気持ちとともに、フラワーとスヌーピーたちの空間を楽しめる。【画像】ハッピー・フラワーの新商品を見る2026年4月25日(土)から7月3日(金)まで、スヌーピーミュージアムでシ