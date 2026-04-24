銀行口座の名義人が亡くなると銀行口座が凍結されます。銀行口座が凍結されると、お金が引き出せなくなるなど、一切の取引が制限されてしまいます。今回は、金融機関が口座を凍結するタイミングと、解除するための必要な手続きを説明します。銀行が口座凍結するのはどうして？銀行は、銀行口座の名義人が亡くなったという事実を知ったときに口座凍結をします。口座凍結するのは、口座名義人の財産は、その方が亡くなった時点で相続