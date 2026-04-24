ホワイトハウスの大統領執務室で撮影されたトランプ大統領の写真＝18日/Julia Demaree Nikhinson/AP/File（CNN）トランプ米大統領は23日、米海軍に対し、ホルムズ海峡の海域に機雷を敷設しているイランの船舶に向けて砲撃を行うよう命じた。トランプ氏はSNSへの投稿で、「米海軍に対し、ホルムズ海峡の海域に機雷を敷設している船舶は、たとえ小型船であっても（イラン海軍の艦艇159隻はすべて海底に沈んでいる！）砲撃し、撃破す