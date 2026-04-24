NHK大河「豊臣兄弟！」では、豊臣秀吉・秀長兄弟の活躍が描かれている。だが織田家中には兄弟と出世争いを演じ、歴史の表舞台に現れてからわずか10年で34万石の大大名に上り詰めた武将がいた。比叡山焼き討ちで活躍したとされる「よそ者武将」の実像を、江戸文化風俗研究家の小林明さんが読み解く――。『絵本太閤記』の比叡山焼き討ち。国文学研究資料館所蔵／国書データベース■比叡山焼き討ちの“真の中心人物”織田信長の配下