年金収入のみで暮らしていると「月々の支出を少しでもおさえたい」と思うこともあるでしょう。住居費を下げるために公営住宅への住み替えを検討する人もいるかもしれません。 本記事では、公営住宅の家賃の決まり方や収入別の家賃目安を基に、民間賃貸から公営住宅に住み替えることで住居費がどのくらい下がるのかをまとめています。 公営住宅の家賃の決まり方 国土交通省によると、公営住宅の家賃は住宅の立地条