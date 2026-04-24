友人の結婚式に招待されたものの、出席するのは挙式のみで、披露宴には参加しない…… このような場合、ご祝儀をいくら包むべきか迷う人は多いでしょう。一般的な結婚式とは条件が異なるため、いつもの相場をそのまま当てはめてよいのか不安になりやすい場面です。 本記事では、挙式のみ出席する場合のご祝儀の考え方と、迷ったときの判断のしかたを整理して解説します。 挙式のみ出席する友人へのご祝儀は1万円が