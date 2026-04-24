『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズのアラゴルン役で知られるヴィゴ・モーテンセン出演、小説をもとにした映画『Embers（原題）』の撮影が開始され、ファーストルックが公開された。米に掲載されている。 本作は、ハンガリーの作家であるマーライ・シャーンドルの小説『灼熱』の映画化で、物語の中心となるのは長年離れ離れになっていたかつての無二の親友、ヘンリックとコンラッ