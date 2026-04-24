大人気格闘ゲームをハリウッドが実写映画化した、『ストリートファイター／ザ・ムービー』が2026年10月16日に公開される。製作陣はそのお披露目を前に、早くもシリーズ化の可能性を検討しているようだ。 本作のほか、『ゴジラ』シリーズや『名探偵ピカチュウ』（2019）、さらに『ガンダム』の実写映画化を手がけるレジェンダリー・ピクチャーズは、『デューン 砂の