『機動戦士ガンダム』がハリウッドで実写化されるというニュースに、ファンの多くは期待半分、不安半分といったところだろう。日本が誇る大切なIPは、果たして正しく実写化されるのだろうか？ 出演者の1人であるノア・センティネオは米で、これより撮影開始となることを報告するとともに、確かな手応えをアピール。「監督のジム・ミックルが全身全霊を注いでいます。とても繊細で、心優しく、そして素晴らしく壮大な