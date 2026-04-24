米半導体大手エヌビディアはAIチップ市場の約90％を占め、製造を台湾のTSMCが主に担っている。この製造ラインで、不可欠な素材・装置の要所を握っている日本企業に海外メディアが注目している。中国が必死に追いかけても追い付けない「日本の半導体」の底力とは――。写真＝iStock.com／adventtr※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／adventtr■世界一「エヌビディア」が頼る日本企業世界的AIチップ製造のエヌビディア（NVIDI