Image: NITECORE 持参したことすら忘れそうな小ささ。いろんな道具が電動化している現代社会ですが、空気入れはいまだに足踏みポンプやデカい注射器型の手押し式が主流かと思います。自転車や浮き輪やエアマットなど、家庭で使う場面はたくさんあるのにね。カメラのロールフィルムみたい空気入れはアウトドアでも便利。NITECOREの「AP01」は、たった22gのつまんで持てるサイズで、荷物を減ら