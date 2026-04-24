◆米女子プロゴルフツアーメジャー今季初戦シェブロン選手権第１日（２３日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、米ツアー初優勝を狙う吉田優利（エプソン）は５バーディー、１ボギーで４アンダーの６８をマークし、ホールアウト時点でトップと１打差の３位につけた。前半の３番と４番で連続バーディー。６番パー４唯一のボギーをたたいたが、９番パー３で取り返し、